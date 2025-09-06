В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву Дэвис: Зеленский отказывается ехать в Москву из-за позиции политиков в ЕС

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, глава Украины находится в трудном положении и может рассчитывать лишь на своих покровителей.

Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется [президентом Украины], — сказал он.

По словам эксперта, у Запада нет возможности принудить Россию к чему-то. Поэтому им приходится действовать через Зеленского, пояснил Дэвис.

Ранее Путин заявил, что Москва является лучшим местом для переговоров с Владимиром Зеленским. Глава государства отметил готовность к такой встрече.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал. Он пояснил, что главная цель — переговоры.