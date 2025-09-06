На Западе отметили главное отличие Трампа от диктатора

Президент США Дональд Трамп пытается подорвать государственный потенциал страны, реализуя стратегию «неуправляемости», заявили профессор Дартмутского колледжа Рассел Мюирхед и почетный профессор Гарвардского университета Нэнси Л. Розенблюм в статье для Foreign Affairs (FA). По их словам, целью авторитарных лидеров является стремление установить контроль над властью и использовать ее для своих целей.

Авторитарные правители обычно стремятся захватить власть в государстве, чтобы использовать ее, а не чтобы уничтожить. Им нужна лояльность и отбор, и им также нужна компетентность. Трамп, напротив, разрушает стандартные процедуры, игнорирует экспертные знания, необходимые для реализации политики, и поощряет административную некомпетентность, чтобы устранить любую власть, кроме своей собственной, — говорится в сообщении.

По мнению авторов статьи, Трамп принимает решения и заключает сделки, руководствуясь своими личными интересами. Они указывают на то, что президент США установил рекордные пошлины, усилил меры против мигрантов и ученых из университетов, а также задействовал Национальную гвардию в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Трамп пытается организовать «вьетнамизацию» конфликта на Украине, то есть дистанцироваться от него, как это было во время войны во Вьетнаме. По его словам, Вашингтон провозгласил принцип «Вьетнам — дело самих вьетнамцев», чтобы избежать серьезных политических кризисов.