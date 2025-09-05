Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины

Президент США Дональд Трамп старается организовать «вьетнамизацию» Украины, то есть отстраниться от ее конфликта с Россией по «вьетнамскому сценарию», сказал NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, попыткам республиканца противостоят его критики в Конгрессе США, а также лидеры Евросоюза.

Трамп изо всех сил старается организовать «вьетнамизацию» на Украине, то есть повторить выход США так же, как это сделали Ричард Никсон и Джимми Картер во время войны во Вьетнаме, — сказал Дробницкий.

Тогда, в конце 1960-х — начале 1970-х годов, Вашингтон провозгласил принцип «Вьетнам — дело самих вьетнамцев, а мы их можем только снабжать». Это позволило США выйти из конфликта без лишних политических кризисов.

Трамп не желает занимать буферную зону на Украине, вводить туда войска. Но Конгресс США и Евросоюз не хотят подобного сценария. Они готовы взаимодействовать с Трампом и толкать его на эскалацию, — пояснил Дробницкий.

Ранее американский телеканал NBC News заявил, что США и европейские страны изучают возможность создания крупной демилитаризованной буферной зоны на территории Украины. По его данным, охрану этой зоны могут обеспечить военные контингенты стран, не входящих в НАТО, однако к контролю над ней будут привлечены и Штаты.