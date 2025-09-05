Творожная запеканка — это вкусное и полезное блюдо, прекрасно подходящее для завтрака, полдника или легкого десерта.
Особенно привлекательно, что этот рецепт запеканки готовится без муки, что делает ее более легкой и менее калорийной. Благодаря манке блюдо получается с нежной текстурой, а время приготовления вас приятно удивит.
Ингредиенты
- 500 г творога (желательно 5–9% жирности)
- 3 яйца
- 3 ст. л. манной крупы
- 3 ст. л. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара (по вкусу)
- Щепотка соли
- 50 мл молока (или кефира)
- Масло для смазывания формы
- Изюм, курага или другие сухофрукты (по вкусу)
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Пошаговый рецепт
- В емкости разомните творог с помощью вилки или погружного блендера. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте до получения гладкой массы. Влейте молоко и перемешайте.
- В массу постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая. Это важно, чтобы избежать комочков. Массу необходимо оставить отдохнуть на 10–15 минут, чтобы манка успела разбухнуть. Это придаст запеканке нужную консистенцию.
- Сухофрукты нужно заранее замочить в горячей воде на 5–10 минут, после обсушите их и добавьте в творожную массу.
- Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запеканки нужно смазать маслом. Дно формы можно посыпать манкой или сухарями для более хрустящей корочки. Перелейте творожную массу в форму.
- Выпекайте около 40–45 минут до появления золотистой корочки. Готовность запеканки проверьте деревянной шпажкой — она должна быть сухой.
- Дайте запеканке немного остыть перед тем, как нарезать ее на порции. Подавайте со сметаной, сгущенкой, вареньем или свежими ягодами.
Творожная запеканка без муки с манкой
Советы по приготовлению
- Чтобы сделать запеканку более пышной, перед выпеканием можно добавить 1 ч. л. разрыхлителя.
- Для любителей низкокалорийных десертов сахар можно заменить стевией или другим подсластителем.
- Вместо молока можно использовать кефир, что сделает текстуру запеканки еще нежнее.
