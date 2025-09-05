Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт

Творожная запеканка — это вкусное и полезное блюдо, прекрасно подходящее для завтрака, полдника или легкого десерта.

Особенно привлекательно, что этот рецепт запеканки готовится без муки, что делает ее более легкой и менее калорийной. Благодаря манке блюдо получается с нежной текстурой, а время приготовления вас приятно удивит.

Ингредиенты

500 г творога (желательно 5–9% жирности)

3 яйца

3 ст. л. манной крупы

3 ст. л. сахара

1 пакетик ванильного сахара (по вкусу)

Щепотка соли

50 мл молока (или кефира)

Масло для смазывания формы

Изюм, курага или другие сухофрукты (по вкусу)

Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт Фото: Global Look Press

Пошаговый рецепт

В емкости разомните творог с помощью вилки или погружного блендера. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте до получения гладкой массы. Влейте молоко и перемешайте. В массу постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая. Это важно, чтобы избежать комочков. Массу необходимо оставить отдохнуть на 10–15 минут, чтобы манка успела разбухнуть. Это придаст запеканке нужную консистенцию. Сухофрукты нужно заранее замочить в горячей воде на 5–10 минут, после обсушите их и добавьте в творожную массу. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запеканки нужно смазать маслом. Дно формы можно посыпать манкой или сухарями для более хрустящей корочки. Перелейте творожную массу в форму. Выпекайте около 40–45 минут до появления золотистой корочки. Готовность запеканки проверьте деревянной шпажкой — она должна быть сухой. Дайте запеканке немного остыть перед тем, как нарезать ее на порции. Подавайте со сметаной, сгущенкой, вареньем или свежими ягодами.

Творожная запеканка без муки с манкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы по приготовлению

Чтобы сделать запеканку более пышной, перед выпеканием можно добавить 1 ч. л. разрыхлителя.

Для любителей низкокалорийных десертов сахар можно заменить стевией или другим подсластителем.

Вместо молока можно использовать кефир, что сделает текстуру запеканки еще нежнее.

