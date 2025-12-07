ТИЭФ'25
07 декабря 2025

Ягоды и сметанная шапочка — так запеканку готовила еще моя бабушка: делюсь рецептом, который стал семейной традицией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Несмотря на простые ингредиенты, такая запеканка получается удивительно нежной и воздушной. Этот рецепт прошел проверку несколькими поколениями. Сочетание творога, манки и сметаны никогда не подводит и всегда радует своим вкусом.

500 г творога смешиваю с 3 яйцами, 5 ст. л. сахара, 3 ст. л. манки и 1 ч. л. ванильного сахара до однородности. Выкладываю массу в смазанную маслом форму. Для верхнего слоя взбиваю 200 г сметаны с 1 яйцом и 2 ст. л. сахара, равномерно заливаю творожную основу. Сверху выкладываю 150 г свежих или замороженных ягод. Выпекаю при 180 °C: сначала 25 минут, затем еще 20 минут до золотистой корочки. Даю запеканке немного остыть перед подачей.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

