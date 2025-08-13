Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В стране СНГ впервые запустили высокоскоростной интернет Starlink

В Казахстане заработал высокоскоростной интернет Starlink

В Казахстане заработал высокоскоростной интернет Starlink, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны. Доступ в Сеть будет ускорен с помощью низкоорбитальных спутников.

С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за подключение интернета дома минимальная плата без ограничений скорости составит $57 (более 4,5 тысячи рублей). Кроме того, доступ к сети для туристов будет стоить $48 (более 3,8 тысячи рублей), за эту сумму они получат 50 Гб трафика.

Ранее стало известно, что жители Сомали теперь смогут пользоваться высокоскоростным интернетом Starlink. Это стало возможным благодаря появлению в восточноафриканской стране спутниковой связи.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что система спутникового интернета Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. По его словам, без нее координация украинских формирований просто рухнет.

