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05 августа 2025 в 11:58

В африканской стране появилась спутниковая связь Starlink

В Сомали начал работать высокоскоростной интернет Starlink от SpaceX

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Сомали смогут пользоваться высокоскоростным интернетом Starlink, сообщила компания SpaceX в соцсети X. Это стало возможным благодаря появлению в восточноафриканской стране спутниковой связи.

Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Сомали, — говорится в публикации компании.

Данной спутниковой связью пользуются, в частности, и Вооруженные силы Украины. Starlink представляет собой глобальную систему искусственных спутников, которую разворачивает компания Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному интернету в тех местах, где он недоступен. Филиал SpaceX, который занимается разработкой спутниковых систем, находится в Редмонде на территории штата Вашингтон.

Ранее Илона Маска поймали на отключении ВСУ от Starlink в 2022 году. По данным знакомых с ситуацией источников, американский миллиардер поручил старшему инженеру офиса SpaceX в Калифорнии заблокировать работу сети в ключевых районах. В результате решения Маска беспилотники ВСУ перестали функционировать.

Африка
Сомали
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интернет
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