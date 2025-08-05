В африканской стране появилась спутниковая связь Starlink В Сомали начал работать высокоскоростной интернет Starlink от SpaceX

Жители Сомали смогут пользоваться высокоскоростным интернетом Starlink, сообщила компания SpaceX в соцсети X. Это стало возможным благодаря появлению в восточноафриканской стране спутниковой связи.

Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Сомали, — говорится в публикации компании.

Данной спутниковой связью пользуются, в частности, и Вооруженные силы Украины. Starlink представляет собой глобальную систему искусственных спутников, которую разворачивает компания Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному интернету в тех местах, где он недоступен. Филиал SpaceX, который занимается разработкой спутниковых систем, находится в Редмонде на территории штата Вашингтон.

Ранее Илона Маска поймали на отключении ВСУ от Starlink в 2022 году. По данным знакомых с ситуацией источников, американский миллиардер поручил старшему инженеру офиса SpaceX в Калифорнии заблокировать работу сети в ключевых районах. В результате решения Маска беспилотники ВСУ перестали функционировать.