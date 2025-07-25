Маска поймали на отключении Украины от Starlink Reuters: Макс приказал отключить Starlink и перед контрнаступлением ВСУ в 2022-м

Американский миллиардер Илон Маск принял решение отключить спутниковый интернет Starlink, что сорвало контрнаступление ВСУ в 2022 году, пишет Reuters. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что предприниматель поручил старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX заблокировать работу сети в ключевых районах, включая Херсон.

Сотрудник компании Майкл Николлс озвучил необходимость выполнения данного приказа своим коллегам. В результате этого украинские войска потеряли связь, что привело к панике среди военнослужащих. Беспилотники перестали функционировать, а артиллерийские подразделения, использовавшие Starlink для наведения огня, столкнулись с трудностями при поражении целей.

Источники подчеркнули, что это решение удивило многих сотрудников SpaceX и фактически изменило ситуацию на фронте, предоставив Маску возможность влиять на исход конфликта. Представитель SpaceX опроверг информацию, назвав ее «неточной». Он указал на ранее опубликованное сообщение в социальной сети X, в котором компания подтвердила свою полную приверженность предоставлению услуг Украине.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что система Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры ВСУ. Парламентарий отметил, что без этого координация формирований противника просто рухнет.