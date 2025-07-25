«Координация рухнет»: Милонов объяснил, как сильно ВСУ зависят от Starlink

Система спутникового интернета Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, без нее координация украинских формирований просто рухнет.

Координация у них 100% рухнет, потому что Starlink является неотъемлемой частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. Это абсолютно точно. Когда мы говорим о Starlink, мы подразумеваем, что его беспрепятственное использование на территории всей Украины позволяет эффективно и оперативно осуществлять коммуникации, — объяснил парламентарий.

Также он выразил мнение, что американский миллиардер Илон Маск не помогает России, а рассматривает поставки Starlink на Украину как бизнес, на котором зарабатывает огромные деньги. Милонов отметил, что услуги данной системы оплачиваются не украинцами, а другими странами, и напомнил о высокой стоимости обслуживания Starlink.

Могли ли Starlink отключить? Мне бы хотелось так думать. Я не обладаю этой информацией, но могу сказать, что, несмотря на то, что Starlink используется всеми без исключения, его польза для украинской стороны, конечно, в разы выше. Поэтому, если бы Starlink был отключен у всех, для нас это было бы гораздо менее болезненно, чем для украинцев, — резюмировал депутат.

Ранее военэксперты сообщили, что масштабный сбой в работе Starlink показал, насколько сильно ВСУ зависят от частной инфраструктуры. Противнику пришлось на несколько часов перейти на радиосвязь, а также отказаться от FPV-дронов и артиллерии.