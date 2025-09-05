Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:05

Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт

Пирог «Три стакана» с молоком Пирог «Три стакана» с молоком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Три стакана» — популярный яблочный десерт, который максимально прост в приготовлении. Приводим пошаговый рецепт пирога «Три стакана» с молоком — идеального лакомства к чаю.

Ингредиенты

  • Яблоки (любого сорта) — 5 шт.
  • Мука — 1 стакан
  • Сахар белый — 1 стакан
  • Манная крупа — 1 стакан
  • Молоко (любой жирности) — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Масло сливочное — 30 г

Способ приготовления

Поставьте духовку нагреваться до 180 градусов. Тщательно смешайте просеянную муку и разрыхлитель с сахаром и манкой. Очищенные яблоки разрежьте, вырежьте сердцевинки. Мякоть натрите на крупной терке. Полейте лимонным соком, чтобы фрукты не потемнели. Разъемную форму для выпечки застелите силиконизированным пергаментом. Всыпьте в форму 1/3 сухого теста, далее выложите 1/2 яблок. Всыпьте вторую треть теста, выложите остатки яблок, засыпьте последней третью теста. В сотейнике разогрейте молоко, растопите в нем масло, залейте получившейся смесью пирог. Сделайте в пироге пару отверстий (например, ножом), чтобы он пропитался равномерно. Выпекайте 50 минут (время может варьироваться в зависимости от духовки). Готовый пирог хорошо подрумянится. Извлеките из духовки, дайте чуть остыть, снимите разъемную форму. Пирог готов!

Ранее мы поделились рецептом вкуснейшего штруделя из готового слоеного теста.

выпечка
молоко
пироги
рецепты
сладости
фрукты
яблоки
