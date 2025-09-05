Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт

«Три стакана» — популярный яблочный десерт, который максимально прост в приготовлении. Приводим пошаговый рецепт пирога «Три стакана» с молоком — идеального лакомства к чаю.

Ингредиенты

Яблоки (любого сорта) — 5 шт.

Мука — 1 стакан

Сахар белый — 1 стакан

Манная крупа — 1 стакан

Молоко (любой жирности) — 1 стакан

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Масло сливочное — 30 г

Способ приготовления

Поставьте духовку нагреваться до 180 градусов. Тщательно смешайте просеянную муку и разрыхлитель с сахаром и манкой. Очищенные яблоки разрежьте, вырежьте сердцевинки. Мякоть натрите на крупной терке. Полейте лимонным соком, чтобы фрукты не потемнели. Разъемную форму для выпечки застелите силиконизированным пергаментом. Всыпьте в форму 1/3 сухого теста, далее выложите 1/2 яблок. Всыпьте вторую треть теста, выложите остатки яблок, засыпьте последней третью теста. В сотейнике разогрейте молоко, растопите в нем масло, залейте получившейся смесью пирог. Сделайте в пироге пару отверстий (например, ножом), чтобы он пропитался равномерно. Выпекайте 50 минут (время может варьироваться в зависимости от духовки). Готовый пирог хорошо подрумянится. Извлеките из духовки, дайте чуть остыть, снимите разъемную форму. Пирог готов!

Ранее мы поделились рецептом вкуснейшего штруделя из готового слоеного теста.