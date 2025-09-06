«Под кайфом или глуп»: в Ирландии высказались о Зеленском

Ирландский журналист Чей Боуз публично усомнился в адекватности президента Украины Владимира Зеленского в своем посте в социальной сети X. Причиной такого заявления стало предложение украинского лидера главе Российской Федерации Владимиру Путину приехать для встречи в Киев.

Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое, — написал Боуз.

Ранее Путин подтвердил готовность встретиться с Зеленским и пригласил его в Москву, пообещав обеспечить все условия для работы и безопасность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дополнительно пояснил, что приглашение направлено для переговоров, а не для принятия капитуляции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский лидер использовал мягкое выражение вместо нецензурного, комментируя требование украинской стороны выбрать место для переговоров с Россией. Словосочетание «избыточные ожидания» она отнесла к словарю вежливого человека.