Часть россиян больше не будет платить за капремонт

Часть россиян больше не будет платить за капремонт В Москве отменили взносы на капремонт для нежилых помещений под реновацию

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, освобождающий владельцев нежилых помещений в домах, включенных в программу реновации Москвы, от платы за капитальный ремонт. Документ подготовила Московская городская дума.

Закон устанавливает, что с момента утверждения программы реновации собственники нежилых помещений в многоквартирных домах больше не обязаны платить взносы на капитальный ремонт общего имущества. Ранее внесенные средства направят на проведение программы реновации.

Также закон уточняет порядок передачи прав на специальный счет, если дом полностью переходит в собственность города. Это касается случаев, когда жильцы выбрали спецсчет для накопления средств на капитальный ремонт.

Ранее депутаты подготовили законопроект о поддержке малоимущих пенсионеров. Инициатива предусматривает полную компенсацию стоимости лекарств, назначенных по рецептам, для граждан с доходами ниже полутора прожиточных минимумов. Государство считает помощь пожилым людям важной частью своей демографической политики, отметили парламентарии.