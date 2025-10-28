Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 04:21

В Госдуме хотят освободить пенсионеров от платы за лекарства

В ГД внесут законопроект о компенсации стоимости лекарств малоимущим пенсионерам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» подготовили законодательную инициативу о поддержке малоимущих пенсионеров, передают «Известия». Законопроект предусматривает полную компенсацию стоимости лекарств, назначенных по рецептам, для граждан с доходами ниже полутора прожиточных минимумов.

Государство считает помощь пожилым людям важной частью своей демографической политики, отметили депутаты. Статистика показывает, что более 90% россиян старше 60 лет имеют хронические болезни и нуждаются в постоянном лечении. По мнению авторов инициативы, новый закон должен сделать Россию более социально-ориентированной.

Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что таблетки можно не продавать упаковками, а выдавать в аптеках дозированно, по рецепту. По его словам, это позволит сэкономить, и меньше лекарств окажутся просроченными.

До этого представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что работники частной клиники в Москве вынуждали пенсионеров оплачивать трехлетнее срочное лечение, пугая страшными диагнозами, пожилых людей заманивали бесплатной диагностикой суставов. По ее словам, в числе обманутых оказались сотни людей. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

