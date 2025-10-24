Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:43

Пенсионеры платили баснословные деньги за лечение несуществующих болезней

Волк: работники московской клиники обманули пенсионеров на миллионы рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники частной клиники в Москве вынуждали пенсионеров оплачивать трехлетнее срочное лечение, пугая страшными диагнозами, пожилых людей заманивали бесплатной диагностикой суставов, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в числе обманутых оказались сотни людей. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

Бесплатная диагностика суставов оборачивалась для столичных пенсионеров кошмаром. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения, — отметила она.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время выясняют личности всех пострадавших от медиков-мошенников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на пять лет осудили россиянина за хищение 4,2 млн рублей у трех горожан. Мужчина работал курьером у мошенников. Теперь ему предстоит возместить похищенные средства.

