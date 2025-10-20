В Петербурге осудили курьера, помогавшего мошенникам

Россиянина осудили на пять лет за хищение 4,2 млн рублей у трех жителей Петербурга, пишет Мойка78. Мужчина работал курьером у мошенников.

Как сообщает полиция, удалось доказать несколько эпизодов. В частности, неизвестные позвонили женщине, представившись сотрудниками телефонной компании. Ее убедили продлить договор об оказании услуг. В процессе беседы жертва раскрыла личные данные своего СНИЛС. Затем мошенники вновь связались с женщиной, запугивая ее уголовным преследованием за финансирование ВСУ. Угрозами они вынудили ее отдать деньги курьеру.

Отмечается, что также удовлетворены гражданские иски потерпевших в отношении преступника. Теперь ему предстоит возместить похищенные 4,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность. Пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.