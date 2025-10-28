Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:20

В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО

Воронцов: НАТО наращивает разведывательную деятельность у российских границ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны НАТО перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией, что подрывает основы европейской безопасности, заявил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН. Он отметил наращивание военного потенциала Альянса у российских границ и активизацию разведывательной деятельности на Балтийском и Черноморском направлениях, передает ТАСС.

Страны НАТО перешли к практической реализации курса на открытую конфронтацию с Россией. В результате мы наблюдаем подрыв основ европейской безопасности. НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. <…> Активизировалась разведывательная деятельность на наших морских и воздушных границах на Балтике и в Черном море, — сказал Воронцов.

Ранее специальный представитель президента РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО у российских границ приобретают все более агрессивную направленность. По его словам, это проявляется в общей военно-политической обстановке на восточном фланге Альянса, где увеличивается количество военных учений.

Кроме того, сенатор Алексей Пушков заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск своими провокационными высказываниями в адрес России и попытками вовлечь ЕС и НАТО в противостояние с Москвой создает угрозу для собственной страны. По его оценке, Польша действительно может оказаться жертвой потенциального военного конфликта.

