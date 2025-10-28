В Совбезе сравнили договоренности НАТО со «словом джентльмена» Шевцов сравнил отказ НАТО от нерасширения со словом джентльмена

Договоренность о нерасширении НАТО на восток была нарушена по принципу «джентльмен слово дал — джентльмен взял его обратно», заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. По его словам, Запад неоднократно демонстрировал несоблюдение международных обязательств и смену внешнеполитического курса в зависимости от политической конъюнктуры.

Наиболее сложный вопрос — готовность западных стран к соблюдению взятых на себя обязательств. Мы не раз становились свидетелями. <...> Достаточно вспомнить, что европейские участники минских соглашений изначально не собирались их выполнять, а договоренность о нерасширении НАТО на восток была дезавуирована по принципу «джентльмен слово дал — джентльмен взял его обратно», — подчеркнул Шевцов.

По его мнению, без взаимного соблюдения обязательств любые международные договоренности теряют смысл. Он уточнил, что поиск решений в сфере безопасности должен быть коллективным и учитывать интересы всех стран Евразии. Однако западные элиты пока не готовы к равноправному диалогу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководители стран НАТО оказывают давление на администрацию США, пытаясь убедить ее отказаться от мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом он выразил надежду на искреннее стремление главы Белого дома Дональда Трампа к разрешению кризиса.