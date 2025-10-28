Военный самолет едва не столкнулся с Tesla на трассе

В США военный самолет чуть не столкнулся с электромобилем Tesla во время аварийной посадки, передает New York Post. Инцидент произошел в американском штате Оклахома.

Турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II, принадлежащий Командованию специальных операций ВВС США, выполнял плановый учебный полет. Из-за внезапной технической неисправности двигателя экипаж начал аварийное приземление в районе оживленной трассы. При снижении военный борт пролетел прямо перед Tesla, едва не задев электромобиль крылом.

Ранее военный самолет США OA-1K Skyraider II разбился в Оклахоме во время тренировочного полета. На борту были два человека, в частности военнослужащий ВВС и гражданский подрядчик.

До этого грузовой самолет Boeing 747 при посадке в Гонконге выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек. Борт частично оказался в воде, экипаж не пострадал. Позднее поисковая команда в Гонконге извлекла из воды черные ящики грузового самолета.