Разведка сообщила о подозрительной активности в госпиталях Франции

СВР: во Франции создают новые койко-места в госпиталях для приема раненых

Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция активно расширяет свои госпитали для размещения раненых, в учреждениях создаются дополнительные койко-места в ускоренном режиме, сообщает Служба внешней разведки России. По данным СВР, президент Франции Эммануэль Макрон вынашивает планы военной интервенции на территории Украины.

Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях, — сказано в сообщении.

В СВР добавили, что Франция планирует развернуть на территории Украины военный контингент численностью до двух тысяч человек. Согласно полученным данным, французский Генеральный штаб уже приступил к формированию данной группировки по указанию Эммануэля Макрона.

По оценкам разведки, такие намерения связаны с внутренними политическими трудностями Макрона, который стремится укрепить свой исторический образ через внешнеполитические действия. Основу формируемого контингента, предположительно, составят военнослужащие Французского иностранного легиона, преимущественно выходцы из латиноамериканских стран.

