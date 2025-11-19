В польском городе произошло нашествие крыс

Во Вроцлаве возникла острая проблема — увеличение численности крыс, передает Fakt. По словам руководителя крупнейшей в городе фирмы по борьбе с крысами DDD Serwis Матеуша Кшижовского, число грызунов в городе составляет как минимум 1 млн.

В центральных районах с исторической застройкой наблюдается особенно высокая концентрация крыс. Городские власти указывают на улицу Игельна как на эпицентр их популяции. На многих схемах для иностранных туристов эта улица обозначена как Rat street («Крысиная улица»).

Мэрия Вроцлава ежегодно выделяет свыше около $620 тыс. (более 50,2 млн рублей) на борьбу с крысами. Несмотря на предпринимаемые усилия, их численность в городе продолжает увеличиваться. Бригады специалистов по дератизации регулярно обследуют места, где крысы появляются чаще всего, но проблема не решается.

Ранее в некоторых городах России из-за резкого похолодания крысы начали забираться в теплые автомобили. Грызуны наносят вред автомобилям, прогрызая днище, сиденья, провода и другие детали. Например, жительница Москвы обнаружила пакеты с куриными костями под капотом своей Toyota Corolla после того, как оставила машину у мусорных контейнеров на ночь. По словам женщины, крысы пробрались в автомобиль через днище, чтобы согреться.