19 ноября 2025 в 12:43

Депутаты партии Порошенко блокируют работу Верховной рады

Депутаты партии Порошенко второй день блокируют трибуну в Верховной раде

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутаты украинского парламента, представляющие партию Петра Порошенко «Евросолидарность», второй день подряд блокируют трибуну в Верховной раде, сообщает издание «Страна.UA». После блокировки была объявлена тревога, заседание парламента пришлось прервать.

В среду, 19 ноября, Рада должна была рассмотреть вопросы, касающиеся отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Оба чиновника замешаны в крупном коррупционном скандале с участием бизнесмена Тимура Миндича, который СМ уже неофициально назвали «Миндичгейт». Депутаты «Евросолидарности» блокируют работу парламента и требуют, чтобы до голосования за отставку министров перед ними отчиталась глава правительства Юлия Свириденко.

Ранее партия объявила в Telegram-канале о начале сбора подписей в Верховной раде для инициирования роспуска кабмина. Поводом послужил громкий скандал в энергетическом секторе. В открытом письме парламентарии отметили, что правительство должно работать на фронт, а не коррупционеров.

