28 октября 2025 в 18:37

На границе Белоруссии с Латвией обнаружено тело беженца из Шри-Ланки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об обнаружении тела беженца из Шри-Ланки у границы с Латвией. В пресс-службе ведомства рассказали, что латвийские силовики избили двух иностранцев и вытолкнули их через калитку для животных в пограничном заграждении прямо в реку. Один из беженцев погиб до прибытия белорусских пограничников.

В ночь на 28 октября белорусские пограничники обнаружили двоих иностранцев. Мужчины находились вблизи латвийской границы. Один из них был мертв, — говорится в сообщении комитета.

Со слов выжившего, их избивали латвийские силовики, после чего вывезли к границе в изможденном состоянии. Также в комитете указали, что с начала миграционного кризиса на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией было обнаружено 78 тел погибших беженцев.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что правительство страны на заседании в среду рассмотрит инициативу о бессрочном закрытии границы с Белоруссией. По ее словам, вводимые ограничения не будут распространяться на дипломатических работников, диппочту, а также на граждан Литвы и Евросоюза, покидающих белорусскую территорию.

