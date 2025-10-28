Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований Лавров и Тан Све подписали соглашение об отмене визовых требований РФ и Мьянмы

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, передает ТАСС. Церемония подписания документа прошла на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све подписывают соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма, — говорится в сообщении.

Документ стал не единственным, который подписали стороны на полях конференции. Лавров и Тан Све также согласовали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы.

Ранее стало известно, что несколько россиян, которых удерживали в колл-центрах в Мьянме, освобождены и находятся на территории РФ. Замглавы МИД Андрей Руденко уточнил, что их удалось вызволить из преступной сети и вернуть на родину через Таиланд.

Россиянам, которые попали в рабство в Мьянме, рекомендовали как-то подать сигнал помощи. Завконсульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин пояснил, что в диппредставительство, как правило, обращаются близкие тех, кто смог дозвониться и сообщить о своей проблеме.