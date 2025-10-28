В США спасают кошельки на фоне предстоящих праздников NRF: американцы снизят расходы в зимние праздники в 2025 году на 1,3%

Американские потребители планируют сократить расходы на зимние праздники в 2025 году на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом, пишет MHL со ссылкой на прогноз Национальной федерации розничной торговли (NRF). Средние затраты на одного человека составят $890 (примерно 70 тыс. рублей), что ниже рекордного показателя $902 (72 тыс. рублей), зафиксированного в 2024 году.

В сумму включены траты на подарки, продукты питания, кондитерские изделия, праздничный декор, поздравительные открытки и другие сезонные покупки. Вице-президент NRF Кэтрин Каллен отметила, что жители США традиционно тратятся на близких во время праздничного сезона, несмотря на экономическую неопределенность. По ее словам, в текущем году больше покупателей намерены посещать распродажи, а розничные сети готовы предоставлять скидки и специальные предложения.

