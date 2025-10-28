Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:34

В США спасают кошельки на фоне предстоящих праздников

NRF: американцы снизят расходы в зимние праздники в 2025 году на 1,3%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские потребители планируют сократить расходы на зимние праздники в 2025 году на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом, пишет MHL со ссылкой на прогноз Национальной федерации розничной торговли (NRF). Средние затраты на одного человека составят $890 (примерно 70 тыс. рублей), что ниже рекордного показателя $902 (72 тыс. рублей), зафиксированного в 2024 году.

В сумму включены траты на подарки, продукты питания, кондитерские изделия, праздничный декор, поздравительные открытки и другие сезонные покупки. Вице-президент NRF Кэтрин Каллен отметила, что жители США традиционно тратятся на близких во время праздничного сезона, несмотря на экономическую неопределенность. По ее словам, в текущем году больше покупателей намерены посещать распродажи, а розничные сети готовы предоставлять скидки и специальные предложения.

Ранее депутат Виталий Милонов говорил, что празднование Хеллоуина на территории России представляет собой прямое нарушение федерального законодательства. По его словам, проводить подобные мероприятия могут исключительно последователи конкретных религиозных направлений в рамках официально зарегистрированных общин.

