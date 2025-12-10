ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:29

Финансист поделилась советами, как сохранить бюджет после праздников

Финансист Волкова: в декабре лучше закрыть обязательные платежи за два месяца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Важно понять обязательные расходы на декабрь и январь и закрыть обязательные платежи, если после Нового года не ожидается новых финансовых поступлений, рассказала MIR24.TV финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она отметила, что выделять средства на торжество нужно только после оценки бюджета.

Выстраивая приоритеты, важно понять обязательные расходы на декабрь и январь. Это позволяет избежать неприятных сюрпризов и точно понимать свою финансовую нагрузку. Ключевой шаг – заранее оценить, какие поступления будут в декабре и какие ожидаются в январе. Если основная часть доходов приходится на декабрь, то приоритетно закрыть обязательные расходы обоих месяцев именно в декабре, — рассказала Волкова.

По словам финансиста, чтобы избежать спонтанных покупок, необходимо составить списки — заранее рассчитать список гостей и подарки. Она также посоветовала планировать поездки на Новый год заранее.

Ранее психолог Дарья Тарасова рассказала, что чувство одиночества и потерь обостряется к концу года из-за подведения итогов и высоких социальных ожиданий. По ее словам, эмоциональному спаду способствуют накопленная усталость, дефицит солнечного света и ощущение нереализованных планов.

финансы
Новый год
траты
праздники
