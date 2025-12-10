ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:23

Украина лишилась одного из незаменимых истребителей

MWM: Украина потеряла в бою один из истребителей Су-27

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военно-воздушные силы Украины потеряли в бою истребитель Су-27, сообщает американское издание Military Watch Magazine. По словам журналистов, данный самолет — один из наиболее незаменимых и боеспособных среди состоящих на вооружении страны. При этом истребитель был уничтожен при невыясненных обстоятельствах.

8 декабря около полудня истребитель Су-27 ВВС Украины был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска беспилотных систем с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею противника в Сумской области. Это позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности.

До этого Военно-воздушные силы Украины признали потерю еще одного истребителя Су-27 и гибель пилота на восточном направлении. Погибший — подполковник Евгений Иванов. При этом точные обстоятельства и место падения самолета не уточняются.

Украина
ВСУ
Су-27
истребители
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом
«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа
Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу
В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Песков раскрыл, успел ли Кремль обсудить с США слова Зеленского о выборах
Российские военные сужают кольцо окружения в одном городе в ДНР
Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.