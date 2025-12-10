Украина лишилась одного из незаменимых истребителей MWM: Украина потеряла в бою один из истребителей Су-27

Военно-воздушные силы Украины потеряли в бою истребитель Су-27, сообщает американское издание Military Watch Magazine. По словам журналистов, данный самолет — один из наиболее незаменимых и боеспособных среди состоящих на вооружении страны. При этом истребитель был уничтожен при невыясненных обстоятельствах.

8 декабря около полудня истребитель Су-27 ВВС Украины был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска беспилотных систем с помощью FPV-дронов ликвидировали замаскированную минометную батарею противника в Сумской области. Это позволило штурмовым отрядам продвинуться в рамках расширения буферной зоны безопасности.

До этого Военно-воздушные силы Украины признали потерю еще одного истребителя Су-27 и гибель пилота на восточном направлении. Погибший — подполковник Евгений Иванов. При этом точные обстоятельства и место падения самолета не уточняются.