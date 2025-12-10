ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:31

Кадыров доверил сыну спецмиссию после атак ВСУ на Грозный

Кадыров поручил сыну Адаму усилить работу силовиков после атак ВСУ на Грозный

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил сыну Адаму усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами после атак ВСУ на Грозный. В своем Telegram-канале руководитель региона уточнил, что ему доложили о сложностях при отражении атак беспилотников, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

Поручил помощнику главы ЧР, секретарю Совета Безопасности ЧР Адаму Кадырову усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что республика быстро развивается, и это раздражает тех, кто пытается дестабилизировать обстановку. Поэтому, по его словам, сейчас важно, чтобы силовые структуры работали вместе, быстрее реагировали на угрозы и не допускали провокаций и ударов по безопасности региона.

ВСУ атаковали Чечню 9 декабря. Противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника. Кадыров после ударов подчеркнул, что противодействие угрозам со стороны Украины и НАТО «налажено четко и грамотно». Один из БПЛА уничтожил боец. Ему вручили благодарственное письмо и награду в миллион рублей.

