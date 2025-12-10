Кадыров доверил сыну спецмиссию после атак ВСУ на Грозный Кадыров поручил сыну Адаму усилить работу силовиков после атак ВСУ на Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил сыну Адаму усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами после атак ВСУ на Грозный. В своем Telegram-канале руководитель региона уточнил, что ему доложили о сложностях при отражении атак беспилотников, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

Поручил помощнику главы ЧР, секретарю Совета Безопасности ЧР Адаму Кадырову усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что республика быстро развивается, и это раздражает тех, кто пытается дестабилизировать обстановку. Поэтому, по его словам, сейчас важно, чтобы силовые структуры работали вместе, быстрее реагировали на угрозы и не допускали провокаций и ударов по безопасности региона.

ВСУ атаковали Чечню 9 декабря. Противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника. Кадыров после ударов подчеркнул, что противодействие угрозам со стороны Украины и НАТО «налажено четко и грамотно». Один из БПЛА уничтожил боец. Ему вручили благодарственное письмо и награду в миллион рублей.