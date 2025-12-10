ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:28

В Салавате местный житель столкнул девушку с лестницы из-за сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Салавате мужчина столкнул девушку с лестницы в ночном клубе, сообщает 360.ru. Конфликт произошел из-за того, что она решила закурить.

Я его не знаю, я его видела в первый и последний раз в том клубе. Он дал зажигалку, мы с подругой прикурили. Мы стояли отдельно, и он сказал: «А вы знали, что курят только проститутки?» Он говорил неприятные вещи, и мы начали с ним ругаться, — рассказала пострадавшая.

Девушке диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом со смещением локтевого отростка и рассечение лба. В полиции смогли установить личность мужчины, против него уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Новочебоксарска избил и закопал в мусоре товарища из-за общей знакомой. Его задержали, мужчина стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

