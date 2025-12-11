Екатеринбургский «Урал» будет тренировать бывший защитник сборной России

Бывшего защитника сборной России по футболу Василия Березуцкого назначили главным тренером екатеринбургского ФК «Урал», сообщает пресс-служба клуба. По окончании футбольной карьеры он успел поработать в тренерском штабе клубов Нидерландов, России, Китая и Азербайджана.

Футбольный клуб «Урал» принял решение назначить на пост главного тренера Василия Березуцкого. <…> Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Березуцкий работал тренером в голландском «Витессе», российском «Краснодаре» и «ЦСКА», а также в китайском «Шанхай Шеньхуа». В 2024 и 2025 годах был главным тренером азербайджанской команды «Сабах», с которой выиграл кубок страны.

