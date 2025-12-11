Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 10:02

Екатеринбургский «Урал» будет тренировать бывший защитник сборной России

Василия Березуцкого назначили на пост главного тренера екатеринбургского «Урала»

Василий Березуцкий Василий Березуцкий Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывшего защитника сборной России по футболу Василия Березуцкого назначили главным тренером екатеринбургского ФК «Урал», сообщает пресс-служба клуба. По окончании футбольной карьеры он успел поработать в тренерском штабе клубов Нидерландов, России, Китая и Азербайджана.

Футбольный клуб «Урал» принял решение назначить на пост главного тренера Василия Березуцкого. <…> Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Березуцкий работал тренером в голландском «Витессе», российском «Краснодаре» и «ЦСКА», а также в китайском «Шанхай Шеньхуа». В 2024 и 2025 годах был главным тренером азербайджанской команды «Сабах», с которой выиграл кубок страны.

Ранее РФС утвердил календарь матчей Кубка России на 2026 год. Так, сезон Мир РПЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В этот день петербургский «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене». Встреча этих же команд станет первой после паузы в Кубке России: сине-бело-голубые и балтийцы проведут матч второго этапа четвертьфинала «Пути регионов» в Калининграде 3 марта.

Россия
спорт
футбол
тренеры
назначения
ФК Урал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной попала в суд
Как приготовить бриоши на Новый год с красной рыбой быстро и вкусно
Известный американский актер анонсировал мировой показ фильма об СВО
Адвокат раскрыл, могут ли в школе заставить ребенка убирать снег
Названы города, из которых поступает больше всего вопросов на прямую линию
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.