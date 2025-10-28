Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:36

США показали кадры смертоносного подрыва лодок наркокартелей в Тихом океане

США взорвали четыре катера наркокартелей в Тихом океане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы США нанесла удары по четырем катерам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщил министр обороны Пит Хегсет в соцсети X. Атаку провести поручил президент Дональд Трамп.

Хегсет добавил, что американские военные ликвидированы 14 «наркотеррористы». Один из них выжил, его передали мексиканским властям. По словам министра, операция проходила в международных водах.

Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Мы найдем их и убьем, пока угроза американскому народу не будет устранена, — подчеркнул Хегсет.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Парламентарий уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Трамп между тем заявил, что США предпочли бы избегать участия в военных конфликтах, но в случае необходимости способны одержать в них победу. Американский лидер подчеркнул, что отныне Вашингтон будет действовать без оглядки на политическую корректность в вопросах национальной безопасности.

США
катера
Дональд Трамп
наркокартели
наркотики
Тихий океан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.