США показали кадры смертоносного подрыва лодок наркокартелей в Тихом океане США взорвали четыре катера наркокартелей в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесла удары по четырем катерам, задействованным в наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщил министр обороны Пит Хегсет в соцсети X. Атаку провести поручил президент Дональд Трамп.

Хегсет добавил, что американские военные ликвидированы 14 «наркотеррористы». Один из них выжил, его передали мексиканским властям. По словам министра, операция проходила в международных водах.

Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Мы найдем их и убьем, пока угроза американскому народу не будет устранена, — подчеркнул Хегсет.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Парламентарий уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Трамп между тем заявил, что США предпочли бы избегать участия в военных конфликтах, но в случае необходимости способны одержать в них победу. Американский лидер подчеркнул, что отныне Вашингтон будет действовать без оглядки на политическую корректность в вопросах национальной безопасности.