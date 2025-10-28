Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:17

«Мы разбомбим»: Трамп пообещал выигрывать все войны

Трамп: США отныне будут побеждать во всех войнах

Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

США предпочли бы избегать участия в военных конфликтах, но в случае необходимости способны одержать в них победу, заявил президент США Дональд Трамп в речи перед военнослужащими на атомном авианосце George Washington. Американский лидер подчеркнул, что отныне Вашингтон будет действовать без оглядки на политическую корректность в вопросах национальной безопасности.

Отныне если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим [в войну], мы <...> разбомбим страны, — сказал глава США.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп намерен расширить военные удары по Венесуэле, включив в них действия на сухопутной территории. Парламентарий уточнил, что данную инициативу рассмотрят в конгрессе в ближайшее время, добавив о потенциальной возможности военной операции в Колумбии.

Кроме того, президент США заявил о своей готовности быстро урегулировать конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Американский лидер также отметил, что ему известно о новом раунде переговоров между этими государствами.

