27 октября 2025 в 12:35

Трамп выразил готовность быстро разрешить еще один конфликт

Трамп заявил, что готов быстро решить конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов быстро решить конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Он отметил, что осведомлен о новом этапе переговоров между двумя странами, передает агентство Associated Press.

Я слышал, что Пакистан и Афганистан снова начали [переговоры]. Но я решу этот вопрос очень быстро, — сказал Трамп.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна готова начать «открытую войну» с Афганистаном, если стороны не достигнут соглашения на переговорах в Стамбуле. По его словам, Исламабад по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование конфликта.

Переговоры Пакистана и Афганистана в Стамбуле стартовали 25 октября и, по предварительным данным, продлятся до воскресенья, 26 октября. Их цель — выработать механизм, который позволит закрепить режим прекращения огня на длительный срок.

До этого сообщалось, что не менее 12 жителей Афганистана погибли и около 100 пострадали при атаках пакистанских военных 15 октября. При вооруженных столкновениях было взорвано сооружение пограничного перехода.

