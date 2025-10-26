Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:27

Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном

Хаваджа Асиф Хаваджа Асиф Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Пакистан готов начать «открытую войну» с Афганистаном, если стороны не достигнут соглашения на переговорах в Стамбуле, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф. По его словам, Исламабад по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование конфликта, передает Reuters.

У нас есть выбор: если соглашение не будет достигнуто, мы вступим с ними в открытую войну. Но я вижу, что они хотят мира, — отметил министр.

Переговоры Пакистана и Афганистана в Стамбуле стартовали 25 октября и, по предварительным данным, продлятся до воскресенья, 26 октября. Их цель — выработать механизм, который позволит закрепить режим прекращения огня на длительный срок. По словам Асифа, в течение четырех-пяти дней после заключения соглашения ни одна из сторон не нарушала перемирие.

Ранее стало известно, что не менее 12 жителей Афганистана погибли и около 100 пострадали при атаках пакистанских военных, которые продолжались с начала среды, 15 октября. При вооруженных столкновениях было взорвано сооружение пограничного перехода.

