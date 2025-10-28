Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект Астроном Богачев: пролетавший над Москвой объект мог упасть на севере России

Пролетевший над Москвой и областью 27 октября объект мог упасть в северных регионах России, предположил в беседе с NEWS.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. Он отметил, что пока неизвестно, где именно это произошло.

На данный момент примерно понятно, где тело летело: к северу от Москвы и Ярославля, где-то в районе Вологды. Летело в сторону Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Скорее всего, где-то в этом районе остатки этого тела выпали, — резюмировал Богачев.

При этом, как ни удивительно, из этих городов никаких сообщений нет, обратил внимание он. По его мнению, тело к моменту падения на Землю могло уже остыть, и с неба опустились холодные обломки, поэтому их никто не увидел. Другая версия — расчет не очень корректный, уточнил Богачев. При этом эксперт заметил, что у ученых нет точного ответа на вопрос о том, что именно пролетало над Москвой.

Когда NASA снимало объект со статуса пролетного и переводило его в статус захваченного, указало, что как вариант, он может быть отождествлен с китайским аппаратом DRO-B. Но точного ответа, что именно упало вчера, на данный момент не существует, — сказал Богачев.

Ранее астроном предположил, что пролетавший над Москвой и Подмосковьем ночью странный объект мог оказаться болидом. Небесное тело видели в Красногорске, Одинцово, Люберцах, Раменском, Видном и Жуковском. Некоторые пользователи сети предположили, что это был метеорит.