25 октября 2025 в 21:58

Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение

ОНТ: друг семьи пропавшей белоруски подтвердил ее гибель в Мьянме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близкий друг семьи пропавшей в Мьянме белоруски Веры Кравцовой сообщил ОНТ, что девушка мертва. Однако обстоятельства ее исчезновения остаются крайне запутанными.

По словам мужчины, чье имя не называется, у родных есть доказательства ненасильственной смерти девушки. Они подтверждают, что сомнений в ее гибели нет.

Я их не видел, видели родные, этого достаточно. Они знают, что смерть была ненасильственная. Так случилось, — заявил он.

При этом бабушка девушки опровергает слухи и до сих пор не знает, считать ли внучку погибшей. Ситуацию осложняет появившаяся в Сети справка о смерти от сердечного приступа с датой 15 октября 2025 года, в подлинности которой усомнились журналисты. Документ был получен за неделю до указанной даты.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные кол-центры. Там в условиях, близких к рабству, удерживали рабочих. Среди них были и россияне.

Белоруссия
Мьянма
смерти
доказательства
