Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:31

Петербургский адвокат оспаривает в суде повышение тарифов на парковку

Адвокат Николаев подал иск против новых парковочных тарифов в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение стоимости платной парковки в Санкт-Петербурге стало предметом судебного разбирательства, сообщило издание «Фонтанка». Исковое заявление в защиту прав автомобилистов направил адвокат Михаил Николаев, суд уже принял его к производству.

По данным журналистов, иск был зарегистрирован 28 октября и направлен против комитета по тарифам, который утвердил новые правила оплаты парковочных мест. Документ содержит требования пересмотреть решение о введении дифференцированной системы платежей за использование городских парковочных зон.

Новые тарифы начали действовать с 15 октября, заменив прежнюю фиксированную ставку в размере 100 рублей за час. Согласно обновленным правилам, стоимость парковки теперь варьируется от 100 до 360 рублей в час в зависимости от категории улицы и уровня ее загруженности транспортными средствами.

Также подверглись изменению расценки на долгосрочные парковочные абонементы и специальные разрешения для жителей данных районов. По мнению истца, новые тарифы нарушают права автомобилистов и устанавливают необоснованно высокую плату за пользование городской инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга рассматривают возможность увеличения штрафа за неоплату парковки. Сейчас размер штрафа составляет 3 тыс. рублей, но его планируют увеличить до 4,5–5 тыс. рублей, что соответствует уровню Москвы. Меньший штраф может быть предусмотрен за парковку под знаком «Стоянка запрещена».

Россия
Cанкт-Петербург
платная парковка
тарифы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.