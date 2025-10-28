Петербургский адвокат оспаривает в суде повышение тарифов на парковку Адвокат Николаев подал иск против новых парковочных тарифов в Петербурге

Повышение стоимости платной парковки в Санкт-Петербурге стало предметом судебного разбирательства, сообщило издание «Фонтанка». Исковое заявление в защиту прав автомобилистов направил адвокат Михаил Николаев, суд уже принял его к производству.

По данным журналистов, иск был зарегистрирован 28 октября и направлен против комитета по тарифам, который утвердил новые правила оплаты парковочных мест. Документ содержит требования пересмотреть решение о введении дифференцированной системы платежей за использование городских парковочных зон.

Новые тарифы начали действовать с 15 октября, заменив прежнюю фиксированную ставку в размере 100 рублей за час. Согласно обновленным правилам, стоимость парковки теперь варьируется от 100 до 360 рублей в час в зависимости от категории улицы и уровня ее загруженности транспортными средствами.

Также подверглись изменению расценки на долгосрочные парковочные абонементы и специальные разрешения для жителей данных районов. По мнению истца, новые тарифы нарушают права автомобилистов и устанавливают необоснованно высокую плату за пользование городской инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга рассматривают возможность увеличения штрафа за неоплату парковки. Сейчас размер штрафа составляет 3 тыс. рублей, но его планируют увеличить до 4,5–5 тыс. рублей, что соответствует уровню Москвы. Меньший штраф может быть предусмотрен за парковку под знаком «Стоянка запрещена».