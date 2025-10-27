«Абсурдные обвинения»: россиянок предупредили о рисках при поездке в США МИД РФ посоветовал россиянам взвешивать все риски при планировании поездок в США

МИД России порекомендовал россиянам тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. В ведомстве предупредили, что американские правоохранители начали все чаще задерживать граждан РФ по обвинению в якобы похищении собственных детей.

Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего россиянок, по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами, — подчеркнули в дипведомстве.

В качестве примера в МИД вспомнили историю о россиянке, которую задержали в аэропорту Нью-Йорка этой весной. Бывший муж обвинил ее в незаконном вывозе их дочери. При этом полицию США не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе «отец» стоял прочерк. Посольство РФ в Вашингтоне находится на связи с матерью и оказывает ей консульскую и правовую поддержку.

Соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше — воздерживаться от них, — резюмировали в ведомстве.

Ранее житель США Асиф Куреши отравил свою жену Алину после получения документов о разводе. По предварительной информации, в день происшествия мужчина отвез семилетнюю дочь в школу, а затем вернулся домой, где и совершил преступление. У супругов было трое детей.