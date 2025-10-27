Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты

Прогресс, как известно, двигают ленивые люди. Именно они быстро и успешно находят различные способы упростить себе жизнь. В том числе и на кухне. Сегодня расскажем, как приготовить торт «Наполеон» в домашних условиях быстро, просто и так же вкусно, как в самой лучшей кондитерской.

Ингредиенты:

сахар — 1 ст.;

молоко 3,2% — 2 ст.;

мука — 3 ст. л.;

куриные яйца — 2 шт.;

сливочное масло 82,5% — 80 г;

ванилин — на кончике ножа;

запеченное слоеное тесто — 600 г.

Самое сложное в классическом рецепте торта «Наполеон» — приготовить коржи. Мы пропускаем этот этап, заменяя его запеканием или покупкой любой выпечки без начинки из слоеного теста. Остается только приготовить крем. Для этого смешиваем в миске муку и сахар, вбиваем яйца и тщательно вымешиваем. Затем заливаем молоко, добавляем ванилин, тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Когда смесь закипит, убавляем огонь до минимума и увариваем, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. В готовый горячий крем добавляем сливочное масло и перемешиваем до тех пор, пока смесь не станет однородной. Слоеное тесто крошим руками и выкладываем тонким слоем в стеклянную форму, заливаем небольшим количеством остывшего крема и продолжаем чередовать слои. Верх ленивого «Наполеона» посыпаем смесью шоколадной крошки с орехами и убираем в холодильник на 4–5 часов.

Калорийность на 100 г: 289 ккал.

БЖУ: 4,8/15,2/32,8.

Время приготовления: 40 минут.

Ранее мы поделились рецептом пастилы из яблок, груш и сливы.