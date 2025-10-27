Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки

Сегодня предлагаем вам приготовить ягодно-фруктовый пирог с орехами, который делается на основе обычной шарлотки.

Ингредиенты:

куриные яйца — 6 шт.;

сахар — 2 ст.;

мука — 2 ст.;

сливочное масло 82,5% — 75 г;

разрыхлитель для теста — ½ ч. л.;

ванилин — на кончике ножа;

сахарная пудра — для украшения;

корица — по вкусу;

яблоки — 300 г;

лимон — ½ шт.;

черная смородина или вишня без косточек — 200 г;

орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 100 г;

семечки (подсолнечника, льняные, тыквенные) — 1 горсть;

панировочные сухари — для посыпки формы.

Заводим тесто, как на шарлотку, — взбиваем миксером яйца с сахаром, пока смесь не станет белой. Добавляем растопленное сливочное масло, разрыхлитель, ванилин, корицу, постоянно мешая миксером, вводим муку. Затем ложкой вмешиваем в тесто семечки.

Яблоки промываем, очищаем от сердцевины и при желании от кожуры, режем кубиками. Лимон нарезаем кубиками, удаляем косточки. Противень смазываем небольшим количеством сливочного масла, посыпаем дно панировочными сухарями. На дно насыпаем яблоки, ягоды, лимон, орехи, сверху заливаем тестом и даем ему растечься в течение 20 минут.

Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем на среднем огне около 1,5 часа. Поскольку из-за ягод и лимона пирог получается очень сочным, то каждой хозяйке необходимо корректировать время выпекания в зависимости от особенностей своей духовки.

Такой ягодный пирог с орехами можно подавать как в теплом, так и в холодном виде, посыпав сахарной пудрой. На вкус он получается сочным, пряным и благодаря корочкам лимона немного терпким. Орехи придают пирогу сытность.

Калорийность на 100 г: 255,2 ккал.

БЖУ: 5,39/9,69/36,66.

Время приготовления: два часа.

