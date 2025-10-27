Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:09

Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки

Рецепт ягодного пирога с орехами Рецепт ягодного пирога с орехами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня предлагаем вам приготовить ягодно-фруктовый пирог с орехами, который делается на основе обычной шарлотки.

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 6 шт.;
  • сахар — 2 ст.;
  • мука — 2 ст.;
  • сливочное масло 82,5% — 75 г;
  • разрыхлитель для теста — ½ ч. л.;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • сахарная пудра — для украшения;
  • корица — по вкусу;
  • яблоки — 300 г;
  • лимон — ½ шт.;
  • черная смородина или вишня без косточек — 200 г;
  • орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 100 г;
  • семечки (подсолнечника, льняные, тыквенные) — 1 горсть;
  • панировочные сухари — для посыпки формы.

Заводим тесто, как на шарлотку, — взбиваем миксером яйца с сахаром, пока смесь не станет белой. Добавляем растопленное сливочное масло, разрыхлитель, ванилин, корицу, постоянно мешая миксером, вводим муку. Затем ложкой вмешиваем в тесто семечки.

Яблоки промываем, очищаем от сердцевины и при желании от кожуры, режем кубиками. Лимон нарезаем кубиками, удаляем косточки. Противень смазываем небольшим количеством сливочного масла, посыпаем дно панировочными сухарями. На дно насыпаем яблоки, ягоды, лимон, орехи, сверху заливаем тестом и даем ему растечься в течение 20 минут.

Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем на среднем огне около 1,5 часа. Поскольку из-за ягод и лимона пирог получается очень сочным, то каждой хозяйке необходимо корректировать время выпекания в зависимости от особенностей своей духовки.

Такой ягодный пирог с орехами можно подавать как в теплом, так и в холодном виде, посыпав сахарной пудрой. На вкус он получается сочным, пряным и благодаря корочкам лимона немного терпким. Орехи придают пирогу сытность.

  • Калорийность на 100 г: 255,2 ккал.
  • БЖУ: 5,39/9,69/36,66.
  • Время приготовления: два часа.

Ранее мы поделились рецептом сливового пудинга.

Читайте также
Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт
Общество
Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт
Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов
Общество
Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Семья и жизнь
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Яблочный пирог «Три стакана»: быстрый и нежный рецепт без замеса
Семья и жизнь
Яблочный пирог «Три стакана»: быстрый и нежный рецепт без замеса
«Наворовали от души»: Прилучный поделился семейными шалостями в Турции
Шоу-бизнес
«Наворовали от души»: Прилучный поделился семейными шалостями в Турции
десерты
кулинария
пироги
рецепты
фрукты
ягоды
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.