Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы

В Казахстане правозащитники требуют уголовного наказания для двух мужчин 58 лет, которые насиловали юную продавщицу мороженого. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Увез в лес и изнасиловал

История произошла в Акмолинской области. Мать пострадавшего ребенка переехала из сельской местности в город Кокшетау, где устроилась на работу. Две ее дочери при этом с 2023 года ездили к ней на каникулы. Женщина снимала комнату у мужчины 1967 года рождения.

Когда младшая дочь приезжала к матери в гости, хозяин квартиры начал общаться со школьницей и вскоре злоупотребил ее доверием.

«Поступательно подбирался и очень осторожно вошел к ней в доверие. Обманным путем вывез ее в лес и там изнасиловал, припугнув девочку, что если она расскажет, то об этом узнает весь город. И он также поступит с ее старшей сестрой», — рассказывает правозащитница Дина Тансари.

«Снимал» за вейп

На следующий год мать пострадавшей девочки съехала от того мужчины, но не знала, что он надругался над ее дочерью. При этом она продолжала жить в Кокшетау. Дочери продолжали приезжать к матери, а летом 2024 года младшая девочка устроилась на подработку — стала продавать мороженое на рынке.

Там же ее вновь встретил бывший арендодатель. Он спросил у девочки номер телефона, а после начал дарить ей деньги и электронные сигареты. При этом он то и дело склонял девочку-подростка к интиму.

«Эпизодов насилия была несколько. А после он рассказал своему соседу 1968 г. р., что эту девочку ему тоже можно „использовать“. И второй мужчина также изнасиловал ее. Старшая сестра случайно увидела, что девочке пишет взрослый мужчина на „откровенные“ темы — так все и вскрылось», — рассказывает Тансари.

Дело волокитят

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. По словам правозащитницы, из-за того, что одним из подозреваемых является бывшим полицейским, разбирательство не двигается с мертвой точки, а некоторые сотрудники отдела полиции Бурабайского района активно пытаются его замять или смягчить статью.

«Дело в отношении одного подозреваемого приостановлено. По второму делу действия подозреваемого переквалифицировали со статьи 122 УК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Теперь следствие идет по статье 121-1 УК — это приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Наказание по такой статье: исправительные работы, штраф либо арест на срок до 50 суток», — объясняет Тансари.

Родители несовершеннолетней девочки вместе с адвокатом были в июле на приеме у прокурора Акмолинской области, где последний пообещал довести дело до суда, однако до сих пор разбирательство по существу не начато.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пострадавшая ненавидит себя

Тансари сетует, что подозреваемые ходят на свободе, а девочку уже порядка 20 раз подвергли допросам, из-за чего та презирает себя.

«Следовательница при допросе девочке задавала „отвратительные“ вопросы, которые вызывают еще больше вины и стыда. Теперь девочка после многочисленных вопросов, осознавая в какой ситуации она оказалась по глупости и малолетнему возрасту, просто презирает себя! Все это не отменяет главного: добиваться секса от несовершеннолетней, малолетней девочки с применением силы и манипуляций мужчинам пожилого возраста — недопустимо», — пишет Тансари.

Правозащитница настаивает, что злоумышленники должны отвечать по статье об изнасиловании малолетней, по которой виновному лицу в Казахстане грозит пожизненное лишение свободы.

