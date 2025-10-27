Освежевал жену: россиянин убил супругу из-за курицы и гноил ее труп в сарае

На Урале муж расправился с супругой и пытался скрыть ее труп. Тело убитой пролежало на территории домохозяйства несколько дней. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной драме.

Не приготовил ужин

Житель города Березовского в Свердловской области 56-летний Рафис Хузин сдался полиции после того, как стало известно об исчезновении его супруги. Подруга Ольги Блиновой забила тревогу, что женщина не выходит на связь уже несколько дней.

Когда начались разбирательства, мужчина признался, что расправился с женой в результате скандала. В местном управлении СКР уточнили, что жена предъявила мужу претензии из-за ужина.

«Мужчина причинил потерпевшей несколько ножевых ранений, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина», — рассказал РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

Telegram-канал Baza писал, что муж потребовал от супруги разделать тушку курицы, чтобы приготовить суп. Та отказалась это делать, что привело мужчину в ярость. После убийства мужчина снял кожу с верхней части тела и отнес труп в одну из нежилых построек на территории домохозяйства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вещдоки сжег в печи

В полиции рассказали, что перед убийством мужчина выпил крепкий алкоголь в объеме 0,7 литра. А после он попытался сжечь в печи смартфон убитой супруги.

«Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию… Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

На месте был обнаружен большой кухонный нож, с помощью которого злоумышленник расправился с жертвой. Полицейские отметили, что на месте убийства была идеальная чистота — мужчина тщательно замыл все следы преступления.

До криминала не доходило

Соседка семейства рассказала журналистам E1.RU, что в последние дни не слышала никаких звуков из дома семейной пары. По ее словам, погибшая женщина часто злоупотребляла алкоголем, а муж на этом фоне мог агрессировать на нее, но до криминала до сих пор дело не доходило.

«Она бывает, что поддает, и как следует поддает. Он-то нет, он так не пьет. Бывало, конечно, но так, чтобы криминально, не было ничего на этой почве», — рассказала соседка.

Другая местная жительница вспоминала в беседе с журналистами, что несколько раз приводила пьяную женщину домой к супругу и видела, что тот мужчина сильно злился на нее.

«Я её раза два переводила через дорогу: идет из магазина, качается, сильно пьяная, а тут же проезжая часть. Один раз вела, муж выскочил её встречать, ругался. Я ему говорила: „Ты ее только не бей, она проспится — завтра с ней и говори“. Как бухает, так они и ссорятся. Подружка ее забила тревогу. Он ее убил, положил в сарайку, ободрал кожу и расчленил», — рассказывает женщина.

