Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 16:35

Освежевал жену: россиянин убил супругу из-за курицы и гноил ее труп в сарае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Урале муж расправился с супругой и пытался скрыть ее труп. Тело убитой пролежало на территории домохозяйства несколько дней. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной драме.

Не приготовил ужин

Житель города Березовского в Свердловской области 56-летний Рафис Хузин сдался полиции после того, как стало известно об исчезновении его супруги. Подруга Ольги Блиновой забила тревогу, что женщина не выходит на связь уже несколько дней.

Когда начались разбирательства, мужчина признался, что расправился с женой в результате скандала. В местном управлении СКР уточнили, что жена предъявила мужу претензии из-за ужина.

«Мужчина причинил потерпевшей несколько ножевых ранений, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина», — рассказал РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

Telegram-канал Baza писал, что муж потребовал от супруги разделать тушку курицы, чтобы приготовить суп. Та отказалась это делать, что привело мужчину в ярость. После убийства мужчина снял кожу с верхней части тела и отнес труп в одну из нежилых построек на территории домохозяйства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вещдоки сжег в печи

В полиции рассказали, что перед убийством мужчина выпил крепкий алкоголь в объеме 0,7 литра. А после он попытался сжечь в печи смартфон убитой супруги.

«Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию… Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

На месте был обнаружен большой кухонный нож, с помощью которого злоумышленник расправился с жертвой. Полицейские отметили, что на месте убийства была идеальная чистота — мужчина тщательно замыл все следы преступления.

До криминала не доходило

Соседка семейства рассказала журналистам E1.RU, что в последние дни не слышала никаких звуков из дома семейной пары. По ее словам, погибшая женщина часто злоупотребляла алкоголем, а муж на этом фоне мог агрессировать на нее, но до криминала до сих пор дело не доходило.

«Она бывает, что поддает, и как следует поддает. Он-то нет, он так не пьет. Бывало, конечно, но так, чтобы криминально, не было ничего на этой почве», — рассказала соседка.

Другая местная жительница вспоминала в беседе с журналистами, что несколько раз приводила пьяную женщину домой к супругу и видела, что тот мужчина сильно злился на нее.

«Я её раза два переводила через дорогу: идет из магазина, качается, сильно пьяная, а тут же проезжая часть. Один раз вела, муж выскочил её встречать, ругался. Я ему говорила: „Ты ее только не бей, она проспится — завтра с ней и говори“. Как бухает, так они и ссорятся. Подружка ее забила тревогу. Он ее убил, положил в сарайку, ободрал кожу и расчленил», — рассказывает женщина.

Читайте также:

Пересадил за руль и пытался сжечь: кто убил учительницу под Оренбургом?

Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой

Заказ от «сатаниста»: кто пытался похитить футболиста Мостового?

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
Россия
Свердловская область
супруги
семьи
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.