Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи

Трансформация системы оказания экстренной медицинской помощи началась в России со строительства 20 новых приемных отделений, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава подчеркнул, что создаваемые современные медицинские пространства позволят оперативно оказывать помощь как взрослым, так и детям при неотложных состояниях, передает РИА Новости.

В этом году мы по стране строим 20 приемных отделений. <...> Мы ведем трансформацию системы оказания экстренной помощи, включая детей и взрослых, где формируем современное пространство, где за короткий промежуток времени может быть оказана помощь при экстренной ситуации, — сказал глава ведомства.

Ранее Мурашко заявил, что российская медицинская отрасль завершила основные этапы технологического обновления и вступает в фазу цифровой трансформации. Министр отметил формирование современной инфраструктуры для помощи пациентам с кардиологическими и онкологическими диагнозами, а также полный переход на ведение электронных медицинских документов.

Кроме того, он призвал медицинских работников пересмотреть существующие подходы к пониманию процессов старения и стратегиям достижения активного долголетия. Данное заявление главы ведомства обозначило новый вектор развития для отечественной системы здравоохранения.