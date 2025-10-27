В Петербурге горит здание Лениздата

В Санкт-Петербурге горит здание Лениздата на набережной реки Фонтанки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Специалисты уточняют площадь возгорания. На место ЧП направили 20 спасателей и четыре пожарные машины. Сведения о пострадавших не поступали.

В 19:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная реки Фонтанки, дом 59 Б, — сказано в сообщении.

Пожар тушат по повышенному уровню сложности, к месту стянули дополнительные силы. Из-за возгорания помещение сильно задымлено. По предварительным данным, внутри хранятся лакокрасочные материалы.

Лениздат горит во второй раз — первый был в феврале 2020 года. Тогда площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Очевидцы сообщали, что люди высовывались из окон и просили о помощи.

