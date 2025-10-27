Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:06

Готовим манник с изюмом для большой семьи

Рецепт манника с изюмом Рецепт манника с изюмом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за столом собирается большая семья, важно, чтобы десерта хватило на всех. Для этого можно приготовить большую порцию вкусного манника с изюмом.

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 6 шт.;
  • сметана 20% — 1,5 ст.;
  • сахар — 1,5 ст.;
  • мука — 1,5 ст.;
  • манная крупа — 3/4 ст.;
  • изюм — 1,5 ст.;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г

Яйца смешать со сметаной и сахаром. Сливочное масло растопить и влить в тесто. Добавить муку, разрыхлитель и манку, тщательно вымешать миксером или блендером. Изюм перебрать и залить кипятком на 20 минут, откинуть на сито, чтобы стекла лишняя вода. Затем обвалять изюм в сахаре и вмешать в тесто. Форму для выпечки смазать небольшим количеством сливочного масла, вылить тесто и выпекать в разогретой духовке 60–80 минут.

Важно! После того как вы вылили тесто для манника в форму, ставить в духовку его нужно как можно скорее, чтобы изюм не осел на дно.

  • Калорийность на 100 г: 278,15 ккал.
  • БЖУ: 5,94/8,36/45,15.
  • Время приготовления: 1,5 часа.

Ранее мы поделились рецептом ягодного пирога с орехами.

