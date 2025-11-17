В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию

Публицист Анастасия Миронова в колонке для издания 360.ru призвала жителей Санкт-Петербурга не ездить в однодневные туры в Финляндию для шопинга. Она отреагировала на идею Хельсинки открыть отдельные пункты пропуска для возвращения трафика в приграничные города.

Думаю, финнам нужно демонтировать свои торговые центры, колбасные заводы, сыроварни, кофеобжарни. Люди не поедут. В Лаппеенранте все собираются размещать базу НАТО. Петербуржцы запомнили эту инициативу и вряд ли поедут пить кофе, чтобы спонсировать военных, которые станут тренироваться их убить, — констатировала журналист.

По ее словам, из-за оттока туристов пограничный регион Финляндии превратился в депрессивную зону. Она отметила, что торговые городки остаются пустыми, а часть проектов заморожена.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ответ на военные учения в Финляндии Россия может разместить у границы с этой страной ракету «Орешник» или другое оружие. Он отметил, что РФ видит определенные угрозы в маневрах, которые проводят страны Альянса.