17 ноября 2025 в 19:42

Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей

Россиянин выиграл 3,5 млн рублей после ставки на проигрыш РФ в матче с Чили

Россия — Чили Россия — Чили Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Клиент букмекерской конторы поставил 500 тыс. рублей на поражение сборной России в товарищеском матче против Чили и выиграл 3,5 млн рублей, сообщает «Рейтинг Букмекеров». Ставка с коэффициентом 7.00 оказалась успешной после победы чилийской команды. Крупная ставка была сделана за несколько часов до начала встречи.

Матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счетом 0:2 в пользу чилийцев. Гости вышли вперед в первом тайме благодаря голу Гонсало Тапии (37-я минута). Во второй половине игры Бен Бреретон Диас, вышедший на замену, закрепил успех, доведя счет до 2:0 (76-я минута).

До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда была разрозненной. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой.

До этого агент ФИФА Мезмуредавит Деста заявил, что матч сборных России и США можно провести на стадионе ЧМ. По его словам, неважно, какой это будет город — Нью-Йорк, Даллас, Атланта или Лос-Анджелес. Проблем с организацией или запретами не будет, подчеркнул Деста.

