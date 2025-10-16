Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:58

Сборные России и США могут снова встретиться на футбольном поле

ФИФА подтвердила возможность проведения матча между сборными России и США

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Матч сборных России и США можно провести на стадионе ЧМ, заявил агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста. По его словам, которые приводит Sport24, неважно, какой это будет город — Нью-Йорк, Даллас, Атланта или Лос-Анджелес. Проблем с организацией или запретами от ФИФА, отметил Деста, не будет.

Эту товарищескую встречу можно организовать в Америке, проблем или запретов от ФИФА по этому поводу не будет, — подчеркнул матч-агент.

Деста добавил, что главное сейчас заключается в согласии и обращении с официальным письмом российской стороны по этой задаче для начала работы. При этом в октябре РФ уже провела два товарищеских матча с Ираном и Боливией.

Ранее генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов поддержал решение ФИФА не исключать команды Израиля в соревнованиях. Он отметил, что следующим шагом должно стать восстановление участия россиян.

Экс-вратарь московского «Спартака» и двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев оценил запрет ФИФА на добивание после пенальти. По мнению футболиста, такое изменение может отразиться на зрелищности игры.

