Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:32

Министр здравоохранения Липецкой области объявила об уходе с поста

Анна Маркова покидает пост главы Министерства здравоохранения Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Анна Маркова, возглавлявшая Министерство здравоохранения Липецкой области с октября 2023 года, в Telegram-канале объявила о своем уходе с поста. Она сообщила, что ей поступило предложение от Российского университета медицины о работе в команде липецкого филиала.

Маркова отметила, что ее новая должность — это не просто смена места работы, а продолжение важной миссии по развитию здравоохранения региона. Она поблагодарила свою команду и подчеркнула, что за время ее работы в Липецкой области были созданы современные медицинские отделения, кардиохирургическое отделение, новые фельдшерско-акушерские пункты, а также установлено современное оборудование и созданы комфортные условия в поликлиниках.

Я не прощаюсь. Я продолжаю ту же миссию — помогать людям. Теперь через образование, через подготовку будущих врачей, которые будут лечить и беречь нас с вами, — написала Маркова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Андрея Кашеварова от должности заместителя руководителя ФАС. Соответствующий документ был опубликован на официальном правовом портале. Решение было принято на основании личного заявления Кашеварова.

посты
должности
Липецкая область
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два пояса UFC, 1 млрд рублей за карьеру, трое детей: как живет боец Махачев
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.