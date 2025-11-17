Министр здравоохранения Липецкой области объявила об уходе с поста

Анна Маркова, возглавлявшая Министерство здравоохранения Липецкой области с октября 2023 года, в Telegram-канале объявила о своем уходе с поста. Она сообщила, что ей поступило предложение от Российского университета медицины о работе в команде липецкого филиала.

Маркова отметила, что ее новая должность — это не просто смена места работы, а продолжение важной миссии по развитию здравоохранения региона. Она поблагодарила свою команду и подчеркнула, что за время ее работы в Липецкой области были созданы современные медицинские отделения, кардиохирургическое отделение, новые фельдшерско-акушерские пункты, а также установлено современное оборудование и созданы комфортные условия в поликлиниках.

Я не прощаюсь. Я продолжаю ту же миссию — помогать людям. Теперь через образование, через подготовку будущих врачей, которые будут лечить и беречь нас с вами, — написала Маркова.

