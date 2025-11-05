Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 21:36

Кашеваров покинул пост замглавы ФАС

Кашеваров был освобожден от должности замглавы ФАС по своей просьбе

Андрей Кашеваров Андрей Кашеваров Фото: Александр Натрускин /РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Кашеварова от обязанностей замруководителя ФАС, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Данное решение было принято на основании личного заявления Кашеварова.

Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Причины кадрового решения не уточняются.

До этого сенатор от Республики Бурятия и бывший глава региона Вячеслав Наговицын заявил, что досрочно сложил полномочия. Он отметил, что принял такое решение в связи с переходом на новое место работы. Наговицын занимал пост сенатора с 2017 года, в 2022 году глава Бурятии продлил его полномочия. Он отметил, что должность сенатора позволила ему решить большинство проблем местных жителей, обратившихся за помощью на личном приеме.

