Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:37

BBC готова бороться с Трампом в суде

Sky News: руководство BBC заявило о готовности оспорить иск Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Британская вещательная корпорация BBC готова оспаривать судебный иск президента США Дональда Трампа на сумму до $5 млрд, сообщает Sky News. В письме сотрудникам председатель компании Самир Шах заявил, что оснований для дела о клевете нет.

Наша позиция не изменилась. Оснований для возбуждения дела о клевете нет, и мы полны решимости бороться с этим, — говорится в обращении руководства.

Генеральный директор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили 9 ноября о своей отставке на фоне критики, последовавшей за искажением речи Трампа в программе Panorama в 2024 году. Монтаж создал ложное впечатление, будто политик поддерживал беспорядки в Капитолии во время своего выступления в январе 2021 года.

Ранее депутат Государственной думы Николай Будуев заявил, что скандал вокруг медиахолдинга подрывает доверие к западным СМИ. По его мнению, данный случай помог вывести на чистую воду британскую корпорацию, не раз уличенную в фабрикации новостей, и продемонстрировать ее предвзятость.

